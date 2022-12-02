Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?

Gündem Haberleri

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en iddialı projelerinden olan dizi adından da anlaşılacağı üzere 23 Kasım Çarşamba günü platformda yerini aldı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Diziyi bir oturuşta bitirenler ise heyecanla 2. sezon çıkış tarihini bekliyor. Wednesday dizisi yeni sezona ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?Wednesday yeni sezon çıkacak mı? İşte detaylar haberimizde...

Diziyi bir oturuşta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?

Wednesday Addams -Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title