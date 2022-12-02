Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?
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ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en iddialı projelerinden olan dizi adından da anlaşılacağı üzere 23 Kasım Çarşamba günü platformda yerini aldı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Diziyi bir oturuşta bitirenler ise heyecanla 2. sezon çıkış tarihini bekliyor. Wednesday dizisi yeni sezona ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?Wednesday yeni sezon çıkacak mı? İşte detaylar haberimizde...
Diziyi bir oturuşta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
Wednesday Addams -Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie