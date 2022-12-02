ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en iddialı projelerinden olan dizi adından da anlaşılacağı üzere 23 Kasım Çarşamba günü platformda yerini aldı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman? Wednesday yeni sezon çıkacak mı?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Diziyi bir oturuşta bitirenler ise heyecanla 2. sezon çıkış tarihini bekliyor. Wednesday dizisi yeni sezona ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?Wednesday yeni sezon çıkacak mı? İşte detaylar haberimizde...

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diziyi bir oturuşta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Wednesday Addams -Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie