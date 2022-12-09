Wednesday dans sahnesi dizinin en çok paylaşılan ve beğenilen sahneleri arasında yer alıyor. Peki, Wednesday dans sahnesi kaçıncı bölümde? Wednesday dans sahnesi izle!

Wednesday dans sahnesi kaçıncı bölümde? Wednesday dans sahnesi dizinin en çok paylaşılan ve beğenilen sahneleri arasında yer alıyor. Peki, Wednesday dans sahnesi kaçıncı bölümde? Wednesday dans sahnesi izle haberimizde...

WEDNESDAY DANS SAHNESİ KAÇINCI BÖLÜM?

Wednesday dans sahnesi dördündü bölümde yer almaktadır. Dizinin en beğenilen sahnelerinden biri olan dans sahnesinde Goo Goo Muck müziği eşliğinde dizinin baş karakterinin kendi has tarzıyla dans edişi yer almaktadır.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

WEDNESDAY OYUNCULARI