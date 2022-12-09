Wednesday dans müziği dinle! Wednesday dans müziği nedir? Wednesday dans şarkısı!
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Wednesday dans müziği nedir merak ediliyor. Büyük beğeni toplayan Wednesday dizisinin dans sahnesindeki çalan şarkı merak ediliyor. Wednesday dans sahnesinde çalan müzik adı ne? Peki, Wednesday dans müziği dinle! Wednesday dans müziği nedir? İşte, Wednesday dans şarkısı!
Wednesday dans müziği nedir? Büyük beğeni toplayan Wednesday dizisinin dans sahnesindeki çalan şarkı merak ediliyor. Wednesday dans sahnesinde çalan müzik adı ne? Peki, Wednesday dans müziği dinle! Wednesday dans müziği nedir? İşte, Wednesday dans şarkısı haberimizde...
Wednesday dizisinin 4. bölümünde çalan dans müziğinin adı Goo Goo Muck'tur. Wednesday dans müziği dinlemek isteyenler için işte Wednesday dans şarkısı:
Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.
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