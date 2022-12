Wednesday dizisi son zamanlarda gündemde yer alan diziler arasında. İlgiyle takip edilen dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve konusu büyük merak uyandırdı. Arama motorlarında ise başarılı oyuncu Catherine Zeta Jones hakkında sorular aratılıyor. Peki, Wednesday Catherine Zeta Jones kimdir? Catherine Zeta Jones kaç yaşında, nereli? Catherine Zeta Jones oynadığı diziler ne?

WEDNESDAY CATHERİNE ZETA JONES KİMDİR?

Catherine Zeta-Jones (d. 25 Eylül 1969), Galler doğumlu oyuncu. Swansea'da doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri tiyatroya ilgi duydu. Gençlik zamanlarında West End prodüksiyonu olan Annie ve Bugsy Malone müzikallerinde rol aldı. Londra'da Arts Educational Schools'da eğitim gördü ve yetişkinlik evresinde başrol olarak oynadığı 42nd Street müzikalinde oynadı. Ekrandaki sahne alışı ise bir Fransız-İtalyan filmi 1001 Nights (1990) oldu ve İngiliz TV dizisi The Darling Buds of May'de (1991–93) oynadı. İngiliz filmlerinde kendisine sürekli aynı rolün verilmesinden sıkıldı ve Los Angeles'a taşındı.

The Mask of Zorro (1998) ve Entrapment (1999) filmleri ile Hollywood'da yer aldı. Traffic (2000) filminde intikamcı hamile bir kadını ve Chicago'da (2002) katil bir şarkıcıyı canlandırdı. Zeta-Jones'un Akademi Ödülü ve BAFTA kazandığı ödüller arasındadır. Intolerable Cruelty (2003),Ocean's Twelve (2004), The Terminal (2004) ve romantik komedi olan No Reservations (2007) gibi filmlerde başrol oynadı. A Little Night Music (2009) filmi ile Tony Award'ı kazandı. 2010'da aralıklı olarak çalıştığı psikolojik gerilim türünde Side Effects (2013) ve aksiyon olarak Red 2 (2013) filmleri bulunmaktadır. 2010'da Akademi ödülü, BAFTA ve Tony Award'dan sonra film endüstrisi ve insani olarak çabalarından ötürü İngiliz Kraliyet Onur Nişanı'na layık görüldü. Çeşitli yardım kuruluşlarını desteklemekte öne çıkan bir ünlüdür. Depresyonla ve bipolar II disorder ile mücadelesi medya tarafından detaylıca belgelendirilmiştir. Oyuncu Michael Douglas'la evlidir. Bu evlilikten 1 erkek (Dylan) ve 1 kız (Carys) çocuğa sahiptir.

WEDNESDAY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci yer alıyor. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

Burton daha önce Addams Ailesi ile ilgili iki projede, bitirdiği 1991 yapımı filmde ve iptal edilmiş bir stop-motion animasyon filminde yer almıştı. Ekim 2020'de, daha sonra Netflix tarafından dizi siparişi verilecek olan bir televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptığı duyuruldu. Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi. Wednesday 16 Kasım 2022'de gösterime girdi ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı ve Ortega'nın performansını öven ancak CW dizileriyle benzerlikleri nedeniyle eleştiren eleştirmenlerin genel olarak olumlu eleştirilerini aldı.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor. (Genç Wednesday olarak Karina Varadi.)

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.

Ajax Petropolis, rolünde Georgie Farmer, bir gorgon.

Naomi J. Ogawa, bir vampir olan Yoko Tanaka rolünde.

Christina Ricci, Nevermore Academy'de botanik öğretmeni olan Marilyn Thornhill rolünde.

Moosa Mostafa, arıları kontrol etme gücüne sahip bir öğrenci olan Eugene Otinger rolünde. Mostafa, yalnızca göründüğü bölümlerde anılır.