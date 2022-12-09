Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Dizinin 8. bölümünü izleyenler Wednesday 9. bölüm var mı? Wednesday 9. bölüm izle! Araştırması yapıyor. Wednesday 9. bölüm var mı, yok mu?

Wednesday 9. bölüm izle! Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Dizinin 8. bölümünü izleyenler Wednesday 9. bölüm var mı? Wednesday 9. bölüm izle! Araştırması yapıyor. Wednesday 9. bölüm var mı, yok mu? İşte detaylar...

WEDNESDAY 9. BÖLÜM VAR MI?

Wednesday 1. sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Bu sebeple Wednesday 9. bölüm yoktur. Bundan sonra çıkacak olan bölüm Wednesday 2. sezon 1. bölümü olacaktır.

Wednesday dizisinin 8 bölümden oluşan 1. sezonu büyük beğeni toplamıştı. 1. sezonun ardından Wednesday 2. sezonu gelecek mi merak ediliyordu. Dizinin ortak yapımcılarından Alfred Gough bir söyleşide kendisinin ve ortak çalıştığı Miles Millar'ın Wednesday 2. sezonu hakkında görüşme içerisinde olduklarını söyledi. Alfred Gough "Miles ve ben kendi aramızda bunun hakkında konuşuyoruz. Addamslar'ın dünyasında kesinlikle keşfedebileceğiniz daha çok şey var" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından Wednesday 2. sezonu dizinin hayranları tarafından merakla beklenmeye başlandı.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

WEDNESDAY OYUNCULARI