Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi gören dizi Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu, sosyal medyada gündem olması ile birlikte merak edilmeye ve Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılmasına sebep oldu. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

WEDNESDAY 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in sevilen yapımı Wednesday'in yeni sezonu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Wednesday dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir. Fakat dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Çekimlerin tamamlanması ile birlikte yayın tarihinin bildirilmesi öngörülüyor.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.