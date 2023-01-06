Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin 2.sezonu merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday yeni sezon ne zaman? Wednesday 2.sezon çıkacak mı? İşte detaylar...

Wednesday 2.sezon ne zaman? Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan doğaüstü, korku komedisi Netflix dizisidir. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin yeni sezonu merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday yeni sezon ne zaman? Wednesday 2.sezon çıkacak mı? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in sevilen yapımı Wednesday'in yeni sezonu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Wednesday dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir.