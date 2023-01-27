Son zamanlarda Netflix'de yer alan yapımlar arasında yoğun ilgi görenlerden bir tanesi olan Wednesday 2. sezon ne zaman? Merak ediliyor. İzleyiciler heyecanla yeni sezonun hangi tarihte izleyicilerle buluşacağını merak ediyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon fragmanı var mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin yeni sezonu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında bulunuyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Amerikan doğaüstü, korku komedisi Netflix dizisi olarak yayınlanan Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon fragmanı var mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday dizisinin devamı gelecek mi henüz bilinmiyor. Ancak, ortak yaratıcı Alfred Gough bir söyleşide kendisinin ve ortak çalışan Miles Millar'ın bunun hakkında konuştuğunu söyledi. "Miles ve ben kendi aramızda bunun hakkında konuşuyoruz. Addamslar'ın dünyasında kesinlikle keşfedebileceğiniz daha çok şey var" ifadesini kullandı.

Daha sonrasında Netflix tarafından sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen duyuru ile birlikte ikinci sezonun en yakın zamanda izleyici ile buluşacağı bildirildi. Fakat yeni sezonun yayın tarihine dair net bir bilgi verilmedi.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Netflix platformu üzerinde ilgi gören yapımlar arasında yer alan Wednesday 2. sezon fragmanı hakkında detayla, araştırılmaya devam ediliyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır. Henüz 2. sezon fragmanına dair resmi bir açıklama gerçekleştirilmemiştir.