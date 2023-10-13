Netflix'in popüler dizisi Wednesday'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon çıkacak mı? İşte detaylar...

Wednesday dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak araştırılmaktadır. Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Netflix yapımı dizidir. Büyük ses getiren dizinin 2.sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon çıkacak mı? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY KONUSU NE?

Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.

WEDNESDAY 2.SEZON ÇIKACAK MI?

Sezon finali yaptıktan sonra Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde yaptığı duyuruda dizinin 2. sezonunun yakında yayımlanacağını açıkladı.