Wednesday 2. Sezon ne zaman? Wednesday 2. Sezon hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. Sezon ne zaman geliyor?

Wednesday dizisinin 2. sezonu için Netflix onay vermiştir. Çekimlerin tamamlanması ile birlikte yayın tarihinin bildirilmesi ile yayın tarihi kesinleşti. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Yayınlanması ile birlikte Netflix plaftormu üzerinde en çok sevilen yapımlar arasında yer alan dizi, birçok kişi tarafından beğenildi. Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar başta olamak üzere birçok noktada yeni sezonun yayın tarihi tartışılmakta. Peki, Wednesday 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte Wednesday 2. sezon yayınlanma tarihi!

WEDNESDAY 2.SEZON NE ZAMAN?

Wednesday dizisinin 2. sezonu için Netflix onay vermiştir. 6 Ocak 2023'te attığı tweet ile Netflix, dizinin ikinci sezonu ile geri döneceğini doğruladı. Buna göre dizinin 2. sezonunun çekimlerin tamamlanması ile birlikte açıklanacak olan tarihte izleyicisi ile buluşacağı tahmin ediliyor.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix'in yoğun ilgi gören Wednesday dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasını ardından yayınlanacak olan fragman, resmi olarak durulduğunda haberimize eklenecektir.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.