Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon gelecek mi?

Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi gören dizi Wednesday 2. sezon ne zaman? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Sorusu, sosyal medyada gündem olması ile birlikte merak edilmeye ve Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılmasına sebep oldu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in sevilen yapımı Wednesday'in yeni sezonu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Wednesday dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir. Fakat dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Çekimlerin tamamlanması ile birlikte yayın tarihinin bildirilmesi öngörülüyor.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix'in yoğun ilgi gören Wednesday dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasını ardından yayınlanacak olan fragman, resmi olarak durulduğunda haberimize eklenecektir.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.