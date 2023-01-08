Netflix platformunun son zamanlarda ne çok dikkat çeken yapımlarından birisi olan Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu, özellikle dizinin 2. sezonunu bekleyen izleyiciler tarafından Wednesday 2. sezon var mı? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon var mı?

Netflix'in en çok izlenen dizileri belli oldu!

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde yer alan sorular arasında bulunuyor. Netflix'in resmi olarak Wednesday dizisinin 2. sezonunu çıkacağının duyurulmasının ardından Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon var mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in sevilen yapımı Wednesday'in yeni sezonu resmi olarak onaylandı ve izleyicilere duyuruldu. Kullanıcılar, Wednesday dizisinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir fakat yayın tarihi ile ilgili bilgiler, henüz izleyicilere duyurulmadı.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.