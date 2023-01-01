Son zamanların popüler dizisi olan Wednesday dizisi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi ve bu nedenle Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu araştırılıyor. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağını merak edenler Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon var mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından en çok merak edilen sorular arasında üst sıralarda yer alıyor. Tim Burton'ın hem yapımcı hem de dört bölümünün yönetmeni olarak yer aldığı Wednesday dizisinin ikinci sezonu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon var mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wednesday 2. sezonu hakkında henüz yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Ancak, ortak yaratıcı Alfred Gough bir söyleşide kendisinin ve ortak çalışan Miles Millar'ın bunun hakkında konuştuğunu söyledi. "Miles ve ben kendi aramızda bunun hakkında konuşuyoruz. Addamslar'ın dünyasında kesinlikle keşfedebileceğiniz daha çok şey var" ifadesini kullandı. Diziye olan yoğun ilgi nedeniyle 2. sezonun en kısa süre içerisinde izleyicilerle buluşacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Netflix'de yayınlanmakta olan Wednesday dizisinin 2. sezonun ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı.