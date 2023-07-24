İlk sezonu 2022 yılında yayınlanan Netflix dizisi Wednesday izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, çıkacak mı, çıktı mı? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?

İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, çıkacak mı, çıktı mı? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN, ÇIKACAK MI, ÇIKTI MI?

The Addams Family film serisinin spin-off'u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega'nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi. Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.