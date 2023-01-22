Netflix platformunun son dönemde en sevilen yapımları arasında yer almakta olan Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?

Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Sorusu, Wednesday 2. sezon hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve sıklıkla izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bu yazımızda heyecanla beklenmekte olan Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Netflix platformu üzerinde ilgi gören yapımlar arasında yer alan Wednesday 2. sezon fragmanı hakkında detayla, araştırılmaya devam ediliyor. Wednesday dizisinin 2.sezonu için Netflix onay vermiştir. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır. Henüz 2. sezon fragmanına dair resmi bir açıklama gerçekleştirilmemiştir.