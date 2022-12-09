Wednesday 1. sezon 7. bölüm izle! (HD) Wednesday 1. sezon 7. bölüm Türkçe altyazı full HD izle! Wednesday Türkçe dublaj 7. bölüm izle!

Wednesday 1. sezon 7. bölüm izle! Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olan Wednesday filmi büyük beğeni topladı. Wednesday dizisini izlemek isteyenler Wednesday 1 sezon 7 bölüm izle! Wednesday 1 sezon 7 bölüm Türkçe altyazı full! Wednesday Türkçe dublaj 7. bölüm izle! Wednesday izle Türkçe dublaj! araştırması yapmaktalar. İşte, Wednesday 1. sezon 7. bölüm Netflix linki haberimizde...

WEDNESDAY 1. SEZON 7. BÖLÜM İZLE

Wednesday 1. sezon 7. bölüm izlemek isteyenler haberimizde yer alan bağlantı üzerinden Wednesday 1. sezon 7. bölümüne ulaşabilirler. İyi seyirler...

WEDNESDAY 7. BÖLÜM İZLE

Wednesday 7. bölüm izlemek için WEDNESDAY 7. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

WEDNESDAY OYUNCULARI