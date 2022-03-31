Weber Shandwick, Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında

Türkiye'nin en beğenilen şirketleri arasında yer almanın gurur verici olduğunu belirten Weber Shandwick Türkiye CEO'su Seda Yalçın Ulusoy şunları söyledi: "İşveren ve çalışan arasındaki değer alışverişi dengede olduğunda bir kurum iyi bir çalışan deneyimi sunuyor demektir. Biz Weber Shandwick olarak çalışanlarımızın mutluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz. Bireysel hedeflere destek oluyor, mutlu, huzurlu ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı için iş birliğine dayalı kurum kültürünü benimsiyoruz. Özellikle son zamanlarda, işin geleceğini göz önünde bulundurarak hibrit çalışma modelinde çalışan deneyimini iyileştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız bu ödül, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri ortaya koyuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bütün çalışanlarımıza emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Weber Shandwick Türkiye, 2019 yılında MCN (Middle East Communications Network) ülkeleri arasında gerçekleştirilen Bağlılık Anketi'nde çalışan memnuniyeti en yüksek ajans seçilmişti.

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