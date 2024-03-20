Web3 oyunlarına 100 milyon dolarlık dev yatırım

Web3 oyun endüstrisi, Immutable, Polygon Labs ve King River Capital'in liderliğindeki 100 milyon dolarlık yeni bir fon ile büyüme yolunda önemli bir adım attı.

Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek

Immutable, Polygon Labs ve King River Capital, Web3 oyun sektörüne odaklanan yeni bir fon olan Inevitable Games Fund'ı (IGF) kurmak için güçlerini birleştirdi. 100 milyon dolar büyüklüğündeki fon, bağımsız bir ekosistem olarak konumlandırıldı ve erken aşamadaki, yüksek büyüme potansiyeline sahip Web3 oyun girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Yeni girişimde risk sermayesi firması King River, fonun yatırım faaliyetlerine öncülük edecek. Blockchain alanında öncü firmalar olan Immutable ve Polygon Labs ise anlaşma sağlama ve Web3 oyunları konusunda uzmanlık sunacak.

Immutable'dan Brendan Ma konu hakkında yaptığı açıklamada, fonun hedeflediği 100 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmak için ilk adım olarak 30 milyon dolar topladıklarını belirtti. Ma, fonun kurulma sürecinin geçen yılın ortalarında başladığını ve Alpha Wave Ventures, Merit Circle, Mike Arrington, Polygon Labs'tan Sandeep Nailwal ve Immutable kurucu ortakları James ve Robbie Ferguson gibi isimlerden taahhütler aldıklarını açıkladı.

Ma, fonun başlatılmasının zamanlamasıyla ilgili olarak bu yılın Web3 oyunları için kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı. Uzun süren geliştirme süreçlerinin ardından, stüdyoların artık yapılan yatırımların meyvesini vermeye başlayacağını ve oyunculara ulaşacağını belirtti. Ma açıklamasında ayrıca IGF'nin amacının, sektördeki bu dönüm noktasını desteklemek ve Web3 oyun endüstrisini hem kısa hem de uzun vadede ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.

Şu anda fon, Pixelmon, Metalcore, Guild of Guardians ve My Pet Hooligan gibi projeler de dahil olmak üzere yedi erken aşama yatırıma ev sahipliği yapıyor. Immutable, Polygon ve King River Capital arasındaki iş birliği, Immutable'ın zkEVM ana ağının Polygon tarafından desteklenmesi ve King River'ın Immutable'a yatırım yapması gibi önceki girişimlerle pekiştirildi. Immutable ve Polygon Labs, son yıllarda oyun ve diğer alanlardaki girişimleri desteklemek için çeşitli fonlar ve ortaklıklar başlattı.

King River Capital'in kurucu ortağı Zeb Rice, mobil oyunların son on yıllık muazzam büyümesine atıfta bulunarak, Web3 teknolojisinin benzer bir dönüşümün eşiğinde olduğuna inandıklarını dile getirdi. Rice, fonun, teknolojik değişimden kaynaklanan milyarlarca dolarlık fırsatlardan yararlanmak üzere özel olarak tasarlandığını ifade etti.