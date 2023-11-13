Watsons hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Watsons hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Watsons markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Watsons hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

WATSONS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Watsons'tan yapılan açıklama:

Watsons, A.S. Watson Group'un amiral gemisi konumundaki sağlık ve güzellik markasıdır. Hong Kong'da 1841 yılında kurulan A.S. Watson Group, dünya çapında 140.000'den fazla çalışanıyla 27 pazarda 12 perakende markası altında 16.000'den fazla mağazada faaliyet gösteren dünyanın en büyük uluslararası sağlık ve güzellik perakendecisidir.

Watsons, Asya ve Avrupa'da toplam 14 pazarda 8.000'in üzerinde mağaza ve 1.500'den fazla eczane ile faaliyet gösteren Asya'nın önde gelen sağlık ve güzellik perakendecisidir.

Watsons, pazar lideri ürün yelpazesinde sağlık, güzellik ve kişisel bakım konularında kişiselleştirilmiş öneri ve danışmanlık hizmeti sunarak ve müşterilerinin her gün İYİ GÖRÜNÜP, İYİLİK YAPIP, HARİKA HİSSETMELERİNİ sağlayarak sağlık ve güzellik pazarındaki standartları sürekli olarak belirler. 2009 yılından bu yana, Watsons Asya'da 1 numaralı eczane / kozmetik zinciri markası olmuştur*. Avrupa'da, Watsons ayrıca Ukrayna'nın önde gelen sağlık ve güzellik perakendecisidir. * Campaign Asia-Pacific, 8.000'den fazla katılımcı ile 2018'de "Asya'nın En Büyük 1000 Markası.