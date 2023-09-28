Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi şarkıcılar gelecek?
Watsons Gençlik Festivali için hazırlıklarını başladı ve geri sayıma geçildi. Peki, Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi şarkıcılar gelecek?
Birbirinden ünlü şarkıcıların sahne alacağı festivalin ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olmuş durumda Peki, Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak
Watsons Gençlik Festivali, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde 30 Eylül 2023 Cumartesi günü öğlen 13.00'te kapılarını açacak ve gece 00.00'da sona erecektir.
Festival alanına girerken biletinizi gösterdiğinizde festival bilekliğiniz size teslim edilecektir.
Alana yapılan giriş sonrasında çıkış yapmak istediğiniz takdirde, alana tekrar giriş yapılamayacaktır.
Festival için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
Bilet iadesi kabul edilmemektedir.
Hayır, festival alanımızda yiyecek ve içecek temin edebileceğiniz yerler bulunacaktır. Dışarıdan kesinlikle yiyecek ve içecek sokulması yasaktır.
Festival ile ilgili gelişmeleri, Watsons Gençlik Festivali websitemizden ve @watsonsgenclikfestivali Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Festival akışını, Watsons Gençlik Festivali websitemizden ve @watsonsgenclikfestivali Instagram adresimizden öğrenebilirsiniz.
Evet.
Festivale katılım biletleri ile ilgili tüm detayları passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden alabilirsiniz.
Festivale katılım biletleri ile ilgili tüm detayları passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden alabilirsiniz.
Watsons mağazalarımızdan bilet satışı gerçekleşemeyecektir.
Evet, festival günü girişte bilet satış gişesi olacaktır.