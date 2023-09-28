Watsons Gençlik Festivali için hazırlıklarını başladı ve geri sayıma geçildi. Peki, Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi şarkıcılar gelecek?

Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? Hangi şarkıcılar gelecek?

Birbirinden ünlü şarkıcıların sahne alacağı festivalin ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olmuş durumda Peki, Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak

WATSONS GENÇLİK FESTİVALİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

WATSONS GENÇLİK FESTİVALİ HANGİ GÜN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK VE KAÇ SAAT SÜRECEK ?

Watsons Gençlik Festivali, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde 30 Eylül 2023 Cumartesi günü öğlen 13.00'te kapılarını açacak ve gece 00.00'da sona erecektir.

GİRİŞ KURALLARI NEDİR ?

Festival alanına girerken biletinizi gösterdiğinizde festival bilekliğiniz size teslim edilecektir.

Alana yapılan giriş sonrasında çıkış yapmak istediğiniz takdirde, alana tekrar giriş yapılamayacaktır.

FESTİVAL İÇİN BİR YAŞ SINIRI BULUNUYOR MU ?

Festival için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

GELEMEDİĞİM DURUMDA BİLET İADESİ YAPABİLİR MİYİM ?

Bilet iadesi kabul edilmemektedir.

FESTİVAL ALANINA DIŞARIDAN YİYECEK İÇECEK GETİREBİLİR MİYİM ?

Hayır, festival alanımızda yiyecek ve içecek temin edebileceğiniz yerler bulunacaktır. Dışarıdan kesinlikle yiyecek ve içecek sokulması yasaktır.

ETKİNLİK İLE GÜNCELLEMELERİ NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM ?

Festival ile ilgili gelişmeleri, Watsons Gençlik Festivali websitemizden ve @watsonsgenclikfestivali Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

FESTİVAL AKIŞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM ?

Festival akışını, Watsons Gençlik Festivali websitemizden ve @watsonsgenclikfestivali Instagram adresimizden öğrenebilirsiniz.

FESTİVAL ALANINA EVCİL HAYVANIMI DA GETİREBİLİR MİYİM ?

Evet.

FESTİVALİN BİLET FİYATI NEDİR ?

Festivale katılım biletleri ile ilgili tüm detayları passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden alabilirsiniz.

İNDİRİMLİ ERKEN DÖNEM BİLET SATIŞI VAR MI ?

Festivale katılım biletleri ile ilgili tüm detayları passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden alabilirsiniz.

WATSONS MAĞAZALARINDAN BİLET ALABİLİR MİYİM ?

Watsons mağazalarımızdan bilet satışı gerçekleşemeyecektir.

KAPIDA BİLET SATIŞI OLACAK MI ?

Evet, festival günü girişte bilet satış gişesi olacaktır.