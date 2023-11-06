Washington DC'de AirTag Önlemi Alınıyor

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da yapılan otomobil hırsızlıklarını hatırlarsınız. Özellikle bazı markaların etrafında toplanan bu hırsızlık olaylarında birçok kullanıcının otomobili çalınmış ve kayıplara karışmıştı. Konuyla ilgili Amerikan hükümeti yerel kolluk kuvvetleri ile hırsızlık olaylarının en yoğun olduğu bölgelerde AirTag dağıtımı yapmıştı. Bu kapsam genişliyor. İşte detaylar…

Washington DC'de AirTag önlemi alanlar kervanına katılıyor!

Bundan birkaç ay önce sizlere New York sakinlerinin otomobil hırsızlıklarına karşı aldığı AirTag önlemlerinden bahsetmiştik. Özellikle New York Police Department şefliği tarafından önerilen AirTag önlemi sayesinde hem otomobillerin çalınması durumunda anlık olarak araç takibi yapılabiliyor hem de polisin suçluları yakalaması daha da kolaylaşıyor.

Özellikle şef tarafından belirtilen açıklamada bu tarz otomobil hırsızlarının aslında kabarık sabıkalara sahip olduklarını ve otomobilleri parçalamalarıyla birlikte bulunmalarının bir hayli zor olduğundan bahsediyor. AirTag sayesinde hem bu kişilerin araçları depoladıkları yerleri hem de şayet bu suç çete ile işleniyorsa diğer üyeleri yakalamanın kolay olduğuna vurgu yapıyor.

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Washington DC'de AirTag önlemi alarak New York'a benzer bir politika izleyecek. Yayınlanan raporda:

"Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser Çarşamba günü, belirli mahallelerdeki sakinlere arabalarına takmaları için ücretsiz izleme etiketleri sağlayacak ve çalınmaları durumunda yerlerini bulmalarını kolaylaştıracak yeni bir program duyurdu."

New York Belediye Başkanı Eric Adam ise bu önlemi çalıntı arabaları takip etmek için "21. yüzyıla ait" bir polislik girişimi olarak tanımlıyor. Peki siz araba hırsızlarına karşı AirTag önlemini yeterli buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…