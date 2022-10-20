Wanda Nara yeni sevgilisi kim? Wanda Nara'nın yeni sevgilisi kimdir? L Gante kimdir?

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WANDA NARA YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Elian Ángel Valenzuela'dır. L Gante mahlası ile de tanınmaktadır.

L Gante mahlası ile Profesyonel olarak rap müzik ile ilgilenen Elian Ángel Valenzuela, aslen arjantinlidir. Aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarıdır. 5 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. L-Ganteilk şarkısını2017'de YouTube'a yükledi.2020'de, yapımcı Papu DJ ile yaptığı işbirliği "L-Gante RKT", Arjantin Billboard Hot 100 listesine 52. sıradan giriş yaptı ve Ocak 2021'de ikinci sıraya yükseldi . 2021 yılında Tamara Báez ile beraberliğinden Jamaika adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.