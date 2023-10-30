Wanda Nara lösemi mi, kanser mi? Icardi'nin karısının hastalığı nedir, Wanda Nara'nın neyi var?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. "Icardi'nin karısının hastalığı nedir, Wanda Nara'nın neyi var?" Merak ediliyor. Peki, Wanda Nara lösemi mi, kanser mi? İşte detaylar…

WANDA NARA LÖSEMİ Mİ, KANSER Mİ?

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Sağlık durumunda bir sorun olan ve uzun süredir bu konuda konuşmaktan kaçınan Nara, lösemi olduğunu açıkladı.

ICARDİ'NİN KARISININ HASTALIĞI NEDİR, WANDA NARA'NIN NEYİ VAR?

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi olduğunu açıkladı. Hastalığını ilk etapta kabullenemediğini belirten Nara, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum." diye konuştu." dedi.

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenen Wanda Nara, 2013 yılında Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.