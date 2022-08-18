Futbolcu eşi Mauro Icardi'ye ihanet ettiği yönünde iddialarla bir döneme damga vuran Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında? sorusu merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara (9 Aralık 1986 doğumlu) Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenen Wanda Nara, 2013 yılında Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştı. Şimdilerde Icardi ile evli olan geçtiğimiz aylarda korumasıyla yasak aşk yaşadığı yönünde haberlerle gündeme gelse de Wanda Nara, iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.



Profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle uluslararası basının ilgisini çekerek popülerlik kazandı. Ailesi aslen Lübnan asıllı olan Wanda Nara'nın küçük kız kardeşi Zaira Nara da model ve şovmendir.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.