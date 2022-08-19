Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'a gelme sebebinin Galatasaray'la transfer görüşmeleri için olduğu iddia edildi. Peki, Wanda Nara İstanbul'a neden geldi? Wanda Nara Galatasaray'la görüştü mü? İşte detaylar…

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin PSG'de geleceği belirsizliğini sürdürürken menajeri Wanda Nara ile İstanbul'a gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara ve Icardi'nin İstanbul'a Galatasaray ile transfer görüşmeleri için geldiği iddia edildi. Peki, Wanda İstanbul'a neden geldi? Wanda Nara Galatasaray'la görüştü mü? Detaylar haberimizde…

WANDA NARA İSTANBUL'A NEDEN GELDİ?

Wanda Nara Icardi'nin İstanbul'a Galatasaray ile görüşmek için geldiği söylense de net bir açıklama yapılmadı.

WANDA NARA GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile İstanbul'a gelmesi Galatasaray'a yeni transfer geliyor iddiaları ortaya çıktı. Ancak her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.