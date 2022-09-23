Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayatı merak konusu oldu. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Mauro Icardi ile ilişkisi araştırılmaya başlandı. Peki, Wanda Nara Instagram paylaşımı ne? Wanda Nara stroy Türkçe çevirisi!

Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin futbol hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara hakkında birçok tweet atılmaktadır. Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Wanda Nara'nın paylaştığı içeriğin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Wanda Nara Instagram paylaşımı ne? Wanda Nara stroy Türkçe çevirisi!

WANDA NARA INSTAGRAM PAYLAŞIMI NE?

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

WANDA NARA STORY TÜRKÇE ÇEVİRİSİ!