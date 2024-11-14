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Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi!
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Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Icardi'yi şikayet ettiği iddiaları gündeme geliyor. Galatasaray Resmi X hesabından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu söylendi. Peki, Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? İşte detaylar!

Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikayet ettiği iddiaları konuşuluyor. İlişkileriyle gündemden düşmeyen çiftin ayrılığı da gündeme gelmeye devam ediyor. İddialara göre, Wanda Nara Mauro Icardi'den şikayetçi oldu fakat Galatasaray'dan yapılan açıklamada iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Peki, Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA ICARDI'Yİ ŞİKAYET Mİ ETTİ?

Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncunun direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki evine gittiği iddia edilmişti.

Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Icardi'nin davası ne zaman?

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Resmi X hesabından yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.' ifadeleri kullanıldı.

Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi!

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