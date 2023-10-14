Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisine yöneltilen aldatma iddialarına yanıt verdi. Nara, eşi Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız" dedi. Wanda Nara Icardi'yi aldattı mı?

WANDA NARA ICARDİ'Yİ ALDATTI MI?

İtalyan basınına konuşan ünlü model, "Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" dedi.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenen Wanda Nara, 2013 yılında Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştı. Şimdilerde Icardi ile evli olan geçtiğimiz aylarda korumasıyla yasak aşk yaşadığı yönünde haberlerle gündeme gelse de Wanda Nara, iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle uluslararası basının ilgisini çekerek popülerlik kazandı. Ailesi aslen Lübnan asıllı olan Wanda Nara'nın küçük kız kardeşi Zaira Nara da model ve şovmendir.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.