Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayatı merak konusu oldu. Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisi araştırılmaya başlandı. Peki, Wanda Nara Icardi olayı nedir? Mauro Icardi Maxi Lopez olayı ne? Wanda Nara Maxi Lopez aldattı mı? İşte detaylar...

Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin futbol hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara hakkında birçok tweet atılmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, Wanda Nara Icardi olayı nedir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Wanda Nara Icardi olayı nedir? Mauro Icardi Maxi Lopez olayı ne? Wanda Nara Maxi Lopez aldattı mı? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA ICARDİ OLAYI NEDİR?

Wanda Nara'nın 2013 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evliyken eşinin takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştür. 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda korumasıyla yasak aşk yaşadığı yönünde haberlerle gündeme gelse de iddiaları sert bir dille yalanlamıştır.

MAURO ICARDİ MAXİ LOPEZ OLAYI NE?

Mauro Icardi, takım arkadaşı Maxi Lopez'in 2008 yılında evlendiği eşi Wanda Nara ile 2013 yılında yasak aşk yaşamaya başlamıştır. Çıkan iddialar sonucunda Maxi Lopez ve Wanda Nara boşanmış, 2014 yılında Icardi ve Wanda Nara evlenmiştir.

WANDA NARA MAXİ LOPEZ ALDATTI MI?

Wanda Nara 2008 yılında evlendiği 3 çocuğunun babası olan arjantinli futbolcu Maxi Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştır. 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara bu evlilikten 2 kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Şimdilerde Mauro Icardi'nin menajerliğini yapmaktadır.