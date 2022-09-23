Sarı kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin hem eşi hem de menajeri Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Peki, Wanda Nara Icardi neden ayrıldı? Icardi aldattı mı? İşte detaylar...

Galatasaray'da tüm Florya'da kısa sürede gündem haline gelecek bir olay yaşandı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin hem eşi hem de menajeri Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları çiftin neden ayrıldıklarını araştırmaya başladı. Peki, Wanda Nara Icardi neden ayrıldı? Icardi aldattı mı? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA ICARDİ NEDEN AYRILDI?

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir dargın bir barışık ilişkileri ise bugün resmen noktalandı. Nara'nın eski eşi Lopez'i yeniden takibe alması ise gözlerden kaçmadı. Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."