Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı mı? Wanda Nara ve Icardi neden ayrıldı?

Galatasaray'ın bir yıl boyunca kiralamış olduğu oyuncu Icardi'nin menajerliğini de yürüten Wanda Nara ile ayrıldılar mı? Sorusu, sevenleri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Arjantinli futbolcunun menajerliğini üstlenmekte olan Wanda Nara ile olan ilişkileri devam ediyor mu? Peki, Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı mı? Icardi sevgilisinden ayrıldı mı? Wanda Nara ve Icardi neden ayrıldı?

Wanda Nara terk ettikten sonra ilk kez görüntülendi! Icardi'nin jest ve mimikleri çok konuşulur

Son zamanlarda duyulmakta olan haberlerin ardından ünlü futbolcu Icardi'nin sevenleri konu hakkındaki detayları merak ediyor. Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı mı? Ve Nara ve Icardi neden ayrıldı? Soruları, konu hakkında en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı mı? Icardi sevgilisinden ayrıldı mı? Wanda Nara ve Icardi neden ayrıldı?

WANDA NARA, ICARDİ'DEN AYRILDI MI?

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulunan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu;

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."