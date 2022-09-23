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Wanda Nara Icardi ayrıldı mı? Mauro Icardi Wanda Nara boşandı mı?

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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayatı merak konusu oldu. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Mauro Icardi ile ilişkisi araştırılmaya başlandı. Peki, Wanda Nara Icardi ayrıldı mı? Mauro Icardi Wanda Nara boşandı mı? İşte detaylar...

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Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin futbol hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara hakkında birçok tweet atılmaktadır. Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Wanda Nara-Icardi ilişkisi bitti mi? diye araştırıyor. Peki, Wanda Nara Icardi ayrıldı mı? Mauro Icardi Wanda Nara boşandı mı? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA ICARDİ AYRILDI MI?

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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