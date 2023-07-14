Wanda Nara hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Wanda Nara hasta mı, ne oldu?

Wanda Nara'nın hastalığı merak konusu oldu. Wanda Nara'nın sağlık durumu hakkında son gelişmeler haberimizde yer alacaktır. Peki, Wanda Nara sağlık durumu nasıl? Wanda Nara hasta mı, ne oldu? İşte detaylar...

Ünlü futbolcu İcardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Wanda Nara hasta mı sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Wanda Nara'nın sağlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Wanda Nara sağlık durumu nasıl? Wanda Nara hasta mı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenen Wanda Nara, 2013 yılında Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşamıştı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocuğu, Maxi López'den ise 3 tane çocuğu vardır.

WANDA NARA HASTALIĞI NEDİR?

Wanda Nara sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Nara'nın şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve tetkiklerin devam ettiği bildirilmiştir.