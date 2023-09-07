Wanda Nara estetiksiz hali! Wanda Nara eski hali nasıl? Icardi eşi Wanda Nara ilk hali!

Ünlü menajer Wanda Nara'nın yıllar içinde büyük bir değişim geçirdiği ve estetiksiz haliyle gündeme geldi. Wanda Nara estetiksiz hali araştırılıyor. Peki, Wanda Nara estetiksiz nasıl? Wanda nara eski hali ne? İşte detaylar...

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yıllar içindeki değimi çok konuşuldu. Wanda Nara estetiksiz hali kısa sürede gündeme olurken kullanıcılar tarafından Nara'nın eski hali araştırılmaktadır. Wanda Nara eski hali merak konusu oldu. Peki, Wanda Nara estetiksiz nasıl? Wanda nara eski hali ne? Detaylar haberimizde...

WANDA NARA ESTETİKSİZ NASIL?

Icardi'nin eşi Wanda Nara yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Birçok kez estetik ameliyat olan Nara'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Güzel sunucunun eski fotoğraflarıyla ilgili "Evrim geçirmiş" ve "Yüz nakli yaptırmış" yorumları yapıldı.

WANDA NARA ESKİ HALİ!

Instagram'da 14 milyon takipçisi olan Wanda Nara özellikle damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. 5 çocuğu olan güzel sunucu estetik operasyonlar sonucu kavuştuğu yeni görünümüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.