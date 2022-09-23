Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin çalkantılı özel hayatı, aynı hızda ilerlemeye devam ediyor. Daha önce takım arkadaşının eşi Wanda Nara ile ilişkiye başlaması çok konuşulan Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ayrıldığı ardından Wanda Nara eski eşi kim? Wanda Nara, Maxi Lopez'i takip ediyor mu? Maxi Lopez kimdir? Soruları araştırıldı.

Galatasaray'da tüm Florya'da kısa sürede gündem haline gelecek bir olay yaşandı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin hem eşi hem de menajeri Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı. Icardi ile Wanda Nara'nın bir dargın bir barışık ilişkileri ise bugün resmen noktalandı. Bunun üzerine Wanda Nara'nın eski eşini takip ettiği ortaya çıktı. Wanda Nara eski eşi kim? Wanda Nara, Maxi Lopez'i takip ediyor mu? Maxi Lopez kimdir?

WANDA NARA ESKİ EŞİ KİM?

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara ile ayrılığı ardından Wanda Nara sosyal medya üzerinden eski eşini takip etmeye başladı. Eski eşi ile takipleşmeye başlayan Wanda Nara'nın eski eşi merak konusu oldu. Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile 28 Mayıs 2008 yılında evlendi.6 Kasım 2013tarihinde ise ikili evliliğini sonlandırdı. Nara ve López, López'in onu kendisini aldatmakla suçlamasının ardından boşandı, ancak Nara, López'i tekrar tekrar evlilikte sadakatsizlikle suçladı ve Arjantinli sulh yargıçları, onu evdeki mürebbiye aleyhindeki taciz suçlamasından akladı , ancak Nara ve López kocası tarafından ihanete uğradığını kamuoyuna duyurdu. López ve Nara'nın üç oğlu var, Valentino Gastón López Nara (25 Ocak 2009 doğumlu), Constantino López Nara (18 Aralık 2010 doğumlu) ve Benedicto López Nara (20 Şubat 2012 doğumlu); Boşanmasından kısa bir süre sonra Nara, oğullarıyla birlikte Buenos Aires'e dönmek için İtalya'dan ayrıldı.ve Mauro Icardi ile ilişkiye başladı.

WANDA NARA, MAXİ LOPEZ'İ TAKİP EDİYOR MU?

Galatasaray takımına transfer olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara gündemde yer almayı başarmıştı. Evlilikleri çalkantılı olan çiftin ilişkilerinin bugün sonlanmasının ardından Wanda Nara sosyal medya üzerinden eski eşi olan Maxi Lopez'i takibe aldı.

MAXİ LOPEZ KİMDİR?

Maximiliano Gastón López (d. 3 Nisan 1984, Buenos Aires) Arjantinli futbolcudur. Torino FC'da forma giymektedir. Maxi Lopez futbol kariyerine, 1997'de River Plate forması giyerek başladı. Henüz 17 yaşındayken, ilk resmi maçına çıktı ve kısa zamanda forvet hattında kendine yer buldu ve takımının "Torneo Clausura"da, 2002, 2003 ve 2004 yıllarındaki başarısına katkıda bulundu. 2005 yılının Ocak ayında, Benfica'ya transfer olacağı söylendi fakat bu transfer gerçekleşmedi ve onu ünlü İspanyol kulüp Barcelona yaklaşık 6.2 milyon euro'ya, Henrik Larsson'un sakatlığında İsveçli oyuncunun yerini doldurması için transfer etti. 2011-12 sezonu ara transfer döneminde AC Milan'a kiralık olarak transfer oldu. 2012-14 yılları arasında Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. 30 Haziran 2014'te Chievo'ya transfer olan Lopez, burada kötü bir sezon geçirdi. 13 Ocak 2015'te Torino FC'ya transfer oldu.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara (9 Aralık 1986 doğumlu) Arjantinli bir aktris , çekici model , şovmen ve futbol menajeridir . İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi;profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle uluslararası basının ilgisini çeken popülerlik kazandı . Aynı zamanda Arjantinli bir model ve şovmen olan Zaira Nara , onun küçük kız kardeşidir. Nara , 2005-2006 yaz tiyatro sezonunda Humor en Custodia revüsünde ikinci bir vedette olarak resmen sahneye çıktı . 2006-2007 yaz tiyatro sezonunda, Nara, Jorge Corona'nın Kral Corona revüsünde bir vedetteydi : ancak , komedyen ve karısı Nara'nın taciz ettiği iddiasıyla iki ay sonra revüden ayrıldı (ki bu skandaldan sonra). ona dedikodu dergilerinde ün kazandırdı) Showmatch'in Ağustos-Aralık 2007'de yayınlanan Patinando por un sueño'su ile yarışmacı ve soubrette olarak bir sözleşme imzaladı. 2009'un sonlarında El Musical de tus Sueños'a katıldı.bir yarışmacı arşivleme başarısı olarak ve Mayıs 2011'de Nara'nın o zamanki kocası Maxi López ile İtalya'ya gitmek için ayrıldığı ve yerini kız kardeşi Zaira alan Bailando 2011'de yarışmacı oldu .