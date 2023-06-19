A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler ise WAL hangi takım, WAL hangi ülkenin kısaltması?

Dakikalar boyunca izlendi! Türkiye-Galler maçında iptal olan gole tepkiler çığ gibi

Türkiye Galler maçı 11'leri! A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri maçında Galler ile karşılaşıyor. Maçı izleyen sporseverler WAL hangi takım? WAL hangi ülkenin kısaltmasıaraştırdı.

WAL HANGİ TAKIM?

WAL, İngilizce Wales'in kısatlmasıdır. Wales, Galler'in İngilizce dilindeki yazımıdır.

GALLER A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Galler millî futbol takımı, Galler Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Galler'i uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır.

Tarihi boyunca 2 kez FIFA Dünya Kupası'na katılabilen Galler millî futbol takımı 1958'de, İsveç'te düzenlenen turnuvada çeyrek final oynamıştır. Grubunda Macaristan, Meksika ve turnuvaya ev sahipliği yapan İsveç ile mücadele eden Galler, grup ikincisi olmuş ve bir üst tura adını yazdırmıştır. Ancak çeyrek finalde Brezilya'ya yenilerek elenmiştir. Galler'i eleyen Brezilya millî futbol takımı ise finalde ev sahibi İsveç'i yenerek turnuvanın şampiyonu olmuştur.

2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerine 4. torbadan katılan Galler, 4. grupta yer almıştır. Grubunda Almanya, Rusya, Finlandiya, Azerbaycan ve Lihtenştayn ile mücadele eden Galler, grubu 4. sırada tamamlamış ve turnuvaya katılma hakkı kazanamamıştır.

Takım, tarihinde 2 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştır. Yugoslavya'da düzenlenen ve 1992 yılında bölünen Çekoslovakya'nın şampiyon tamamladığı 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülke, 2. grupta Macaristan, Avusturya ve Lüksemburg ile mücadele etmiştir. Gruptan birinci olarak çıkan Galler, bir üst turda turnuvaya ev sahipliği yapan Yugoslavya'ya 2-0 yenilerek elenmiştir.