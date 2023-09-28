Rus lider Putin'in paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçak nasıl düştü ve kaç ölü, kaç yaralı olduğu merak ediliyor. Wagner uçak kazası görüntüleri ve Wagner uçağı nasıl düştü soruları gündeme geliyor. Peki, Wagner uçak kazası görüntüleri! Wagner uçağı nasıl düştü? Kaç ölü, kaç yaralı var?

Wagner uçak kazası görüntüleri! Wagner uçağı nasıl düştü? Kaç ölü, kaç yaralı var?

Mali'de geçtiğimiz Cumartesi günü Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçağın Gao Havalimanı'nda pistten çıkması sonucu kaç kişinin öldüğü merak ediliyor. Wagner uçak kazası görüntüleri ve Wagner uçağı nasıl düştüğü gündeme geliyor. Wagner uçak kazası görüntüleri! Wagner uçağı nasıl düştü? Kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

WAGNER UÇAĞI NASIL DÜŞTÜ?

Rus lider Putin'in paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçak, Mali'deki Gao Havalimanı'nda pistten çıktı. O anlarda alev alan uçaktaki 140 kişi hayatını kaybetti. Uçakta Mali ve Wagner askerlerinin olduğu belirtildi.

UÇAK KAZASINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün yayınlandı. Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü.

WAGNER UÇAK KAZASI GÖRÜNTÜLERİ!

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.