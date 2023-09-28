Mali'de, Rus paralı asker grubu Wagner'e ait olan bir Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı, inişi sırasında korkunç bir kaza yaşadı. Uçak önce pistten çıktı ve ardından alev aldı. Peki, Wagner uçak kazası görüntüleri izle! Wagner uçağı pistten çıktı mı, kaç ölü var? İşte detaylar…

Wagner uçak kazası CANLI izle! Wagner uçağı pistten çıktı mı, kaç ölü var?

Bu trajik kazada, Mali ve Wagner'a ait personel taşıyan uçakta bulunan kişilerin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Olayın görüntüleri, uçağın iniş sonrasında pist boyunca devam etmeye çalıştığını ve pistin sonunda duramayarak çevre yolunu aşarak setten düştüğünü gösteriyor. Peki, Wagner uçak kazası görüntüleri izle! Wagner uçağı pistten çıktı mı, kaç ölü var? İşte detaylar…

WAGNER UÇAK KAZASI GÖRÜNTÜLERİ İZLE

Kazada hayatını kaybedenler arasında bir Rus pilot da bulunmaktadır. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülürken, olaya dair bir soruşturma başlatılmıştır. Mali'deki Gao Havaalanı, Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılmaktadır. Uçak, önceden Wagner Grubu'na ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetlerine devredildiği bilinmektedir.

WAGNER UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI MI, KAÇ ÖLÜ VAR?

Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün yayınlandı. Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü. Rus paralı asker grubu Wagner'e ait uçak alev aldı: 140 kişi hayatını kaybetti

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.