Wagner şefi Yevgeny Prigozhin'in ölümünden kırk gün sonra oğlu Pavel ve annesi Violetta, St. Petersburg'daki mezarını ölümün 40. gününde ziyaret etti. Prigozhin'in 100 milyon sterlinlik serveti, oğluna kalacak. Prigozhin, Haziran'da Kremlin'i devirmeye teşebbüs etti, ancak başarısız oldu ve iki ay sonra seyahat ettiği jet gökyüzünde alevler içinde patladı.

Wagner Şefi Prigozhin'nin 100 milyon sterlinlik servetine sahip olacak oğlu ölümün 40. gününde mezarını ziyaret etti

Uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner şefi Prigozhin'in eşi Violetta (83 ) ve oğlu Pavel (25 ), St. Petersburg'daki mezarın ziyaret etti.

Paveli babasının 100 milyon sterlinlik servetini devralacak. Anne ve oğlunu mezarlıkta yalnız bırakmayan Putin karşıtları, "Kan, Onur, Vatan, Cesaret" yazan pankartlar taşıdı.

Pavel, babasının ölümünden sonra çok nadir medyada görüldü.

Wagner lideri, Ağustos ayındaki ölümünden sonra St. Petersburg mezarlığında süslü bir şekilde yapılan mezarlığa gömüldü.

Putin'in eski bir müttefiki olarak, Haziran'da şiddetli bir ayaklanmayla Kremlin'i devirmeye teşebbüs etti, ancak başarısız oldu.

Sadece iki ay sonra seyahat ettiği jet gökyüzünde alevler içinde patladı.

Uçakta bulunan on kişi öldü ve Wagner grubu hızla Putin'in despotsuzunun 'suikastın' arkasında olduğunu iddia etti.

Diğerleri, uçağın içindeki bedeninin gerçek Prigozhin yerine vücut çiftinin olduğunu iddia etti ve 62 yaşındaki Prigozhin sessizce yurtdışına kaçtı.

Ancak annesinin ve oğlunun geleneksel Rus mezarlık töreninde bulunmaları, uçağın içinde öldüğünü kabul ettiklerini gösteriyor.

Ölümünün ardından 40. günü işaretlemek için Moskova ve diğer birçok şehirde törenler düzenlendi.

Binlerce Rus tarafından katıldılar, ancak devlet televizyonu tarafından görmezden gelindi.

Bir Wagner Telegram kanalındaki Prigozhin'e veda, "Bazı olaylar için eleştirilebilir, ama vatanın çıkarlarını farklı kıtalarda savunan bir vatanseverdi..." dedi.

"Karizmatikti ve önemlisi savaşçılara ve halka yakındı. Bu yüzden hem Rusya'da hem de yurtdışında popüler oldu."

Prigozhin'in vasiyet şartları Pavel'in şimdi aile için de bakmak zorunda kalacağını, bunun arasında Wagner şefinin annesi Violetta da bulunuyor.

Bazı Rus raporları, Pavel'in mirasın bir parçası olarak Wagner grubunun kontrolünü devralacağını iddia ediyor.

Prigozhin, küçük bir cenaze töreninin ardından doğduğu kasabada biyolojik babası Viktor'un yanına gömüldü. Paranoyak Putin'in katılmayı reddettiği bu cenazede yalnızca yakın ailesi ve arkadaşları gitmelerine izin verildi, darbe liderine veda etmek için yaklaşık 30 kişi toplanabildi.