Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel uçak düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Wagner nedir? Wagner ne demek?

Rusya'da, yolcu listesinde paralı ordu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu düşünülen özel jet Moskova yakınlarında düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşen uçaktaki 3 mürettebat dahil 10 kişi hayatını kaybetti, bölgede çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi. Geişme sonrası Wagner nedir, Wagner ne demek araştırıldı.

WAGNER NEDİR?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.