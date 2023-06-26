Wagner neden isyan etti? Wagner geri çekildi mi, isyan bitti mi? merak ediliyor. Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner neden isyan etti? Wagner geri çekildi mi, isyan bitti mi? gündeme geliyor. Peki, Wagner neden isyan etti? Wagner geri çekildi mi, isyan bitti mi? Wagner ile Kremlin anlaştı mı?

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WAGNER İLE KREMLİN ANLAŞTI MI?

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Gözlerin çevrildiği Rusya'da hayat normale dönerken Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, başkent Moskova'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri ve seyahat kısıtlamalarının yerel saatle 9'da kaldırıldığını duyurdu.

WAGNER NEDEN İSYAN ETTİ?

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.

İSYAN SONRASI PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Rus lider Putin, Ukrayna'da harekatının kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı. Putin ayrıca "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

WAGNER GERİ ÇEKİLDİ Mİ, İSYAN BİTTİ Mİ?

Önceki akşam Wagner lideri Prigojin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmesiyle gerilim son buldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davası kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verildi.