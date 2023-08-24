Wagner lideri Yevgeniy Prigojin kimdir? Wagner grubu nedir? YEVGENİY PRİGOJİN HAYATI!

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Wagner lideri Prigojin'in ölümü sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Wagner grubu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin kimdir? Wagner grubu nedir? Detaylar haberimizde...

WAGNER GRUBU NEDİR?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

YEVGENİY PRİGOJİN KİMDİR?

Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir. Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.