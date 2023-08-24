Wagner lideri Prigojin öldü mü? Yevgeniy Prigojin uçağı düşürüldü mü?

Wagner özel askeri şirketinin lideri olarak bilinen Prigojin'in uçağının düşürüldüğü ve ölüp ölmediği konusunda çeşitli spekülasyonlar bulunmaktadır. Peki, Wagner lideri Prigojin öldü mü? Wagner liderinin uçağı düşürüldü mü? İşte detaylar...

Rusya'da Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in de olduğu özel uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düşüş haberinin ardından Wagner lideri öldü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Wagner liderinin durumu araştırılmaktadır. Peki, Wagner lideri Prigojin öldü mü? Wagner liderinin uçağı düşürüldü mü? Detaylar haberimizde...

WAGNER LİDERİ PRİGOJİN ÖLDÜ MÜ?

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Uçaktaki 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

WAGNER LİDERİ YEVGENİY PRİJOİN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen Embraer 135 tipi özel jetin "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

YEVGENİY PRİGOJİN KİMDİR?

Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir. Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.