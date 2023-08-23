Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel uçak düştü. Peki, Wagner lideri Prigojin öldü mü, uçağı mı düştü?

Prigojin öldü mü? Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel uçak düştü. Peki, Wagner lideri Prigojin öldü mü, uçağı mı düştü? Detaylar...

PRIGOJIN ÖLDÜ MÜ?

Rusya'da, yolcu listesinde paralı ordu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu düşünülen özel jet Moskova yakınlarında düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşen uçaktaki 3 mürettebat dahil 10 kişi hayatını kaybetti, bölgede çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.

PRİGOJİN'İN İÇİNDE OLDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de düştü. Uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti. Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu söyledi.

UÇAK WAGNER GRUBUNA AİT

Düşen uçağın Wagner grubuna ait olduğu öğrenildi. Uçağın RA-02795 kuyruk numaralı Embraer ERJ 135 olduğu belirtildi.

WAGNER: UÇAK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Tver Valisi Igor Rudenya'nın durumla bizzat ilgilendiği ifade edildi. Wagner PMC'ye bağlı Telegram kanalı Gri Bölge, uçağın Bologovski bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Gri Bölge'nin paylaştığı mesajda "Videolardan birinde füze izler bulunuyor ve doğrudan görgü tanıkları bunu doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

WAGNER İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.