Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Peki Wagner lideri Prigojin'in uçağı neden düştü, düşürüldü mü?

Prigojin'in uçağı neden düştü? Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Peki Wagner lideri Prigojin'in uçağı neden düştü, düşürüldü mü? Detaylar...

PRIGOJIN'İN UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'i de taşıdığı iddia ediken özel uçak Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düşüş anı ve enkazı ise, bölge halkı tarafından saniye saniye görüntülendi.

'HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU' İDDİASI

Moskova yakınlarında düşen uçağın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, bölge halkı tarafından çekilen amatör görüntülerde, uçağın düşmeden önce alev topuna dönüştüğü görüldü.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölge halkının çektiği görüntüler, uçağın enkazının yayıldığı alanı da gözler önüne serdi.