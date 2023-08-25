Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçağının düşürüldüğü iddia ediliyor. Prigojin'in durumu ve uçağın düşürülme iddiaları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Wagner lideri Prigojin'in uçağı düşürüldü mü? Yevgeniy Prigojin öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...

Wagner Lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybetti. Prigojin'in ölüm haberinin ardından öldürüldü mü iddiaları gündeme geldi. Uçak düşürüldü mü soruları araştırılmaya başlandı. Wagner Liderinin ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Peki, Wagner lideri Prigojin'in uçağı düşürüldü mü? Yevgeniy Prigojin öldü mü, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

WAGNER LİDERİNİN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında ölmesi sonrası akıllara, 'Uçak düşürüldü mü?' iddiaları gelirken, özel jette hayatını kaybedenler arasında bulunan hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak, uçakta gizemli onarımların yapıldığını söylediği öne sürüldü. Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiaları dolaşırken, en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

PRİGOJİN NASIL ÖLDÜ?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan, içinde mürettebat dahil 10 kişinin bulunduğu özel jet, dün Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde düşmüştü. Uçakta Prigojin dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Prigojin'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.