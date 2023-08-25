Wagner lideri Prigojin uçak kazasında öldü mü sorusu gündemden düşmüyor. Uçak kazasıyla ilgili neler biliniyor ve uçak düştü mü iddiaları insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Wagner lideri öldü mü? Prigojin uçak kazasında öldü mü? Uçak kazasıyla ilgili neler biliniyor?

Wagner lideri öldü mü ve Prigojin uçak kazasında öldü mü soruları merak ediliyor. Uçak kazasıyla ilgili neler biliniyor ve uçak kazası nasıl oldu soruları gündeme geliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver'de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü. Wagner lideri öldü mü? Prigojin uçak kazasında öldü mü? Uçak kazasıyla ilgili neler biliniyor? Detaylar haberimizdedir…

WAGNER LİDERİ ÖLDÜ MÜ?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Prigojin'in ailesine başsağlığı dileyen Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PRIGOJIN UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ MÜ?

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ NELER BİLİNİYOR?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver'de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü. The Hill'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde." dedi. Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.