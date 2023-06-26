Rusya'da Prigojin'den isyan sonrası ilk sözler: "Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek". Bunun ardından vatandaşlar internette, Wagner kapanıyor mu, faaliyetlerini durduracak mı 2023? Wagner tasfiye mi edilecek? Wagner Grubu ordusu dağıtılacak mı, tasfiye mi oluyor? araştırması yapıyor. Peki, Wagner grubu kimdir, grup liderinin açıklaması ne? İşte detaylar...

Ukrayna'da savaşan Rus paralı ordu Wagner'in Moskova yönetimine karşı başlattığı isyan 1 gün sürdü. Kriz, Belarus'un araya girmesiyle son buldu. Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verildi. Wagner kapanıyor mu, faaliyetlerini durduracak mı 2023? Wagner tasfiye mi edilecek? Wagner Grubu ordusu dağıtılacak mı, tasfiye mi oluyor?

WAGNER GRUBU FAALİYETLERİNİ DURDURACAK MI 2023?

Rusya'da 1 günlük isyan gerçekleştiren paralı asker birliği Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, krizin ardından ilk kez konuştu. Prigojin, "Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

"HEDEFİMİZ PUTİN'İ DEVİRMEK DEĞİLDİ"

Rusya'da yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin de ilk kez konuştu. Nerede olduğu tam olarak bilinmeyen Prigojin, Wagner'in tasfiye edileceğini söyledi. Prigojin, Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

"HATA YAPANLARDAN HESAP SORMAK İSTEDİK"

Putin'in aşçısı lakaplı Prigojin, Telegram'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz. Kimse Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Bu durum Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdi. Rusya liderliğini yok etmek için hareket etmedik. Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz."

"AFRİKA'DA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verdiği bir röportajda, "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek. Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.