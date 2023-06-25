Moskova'da hareketli saatler sürerken darbe yaptıkları öne sürülen Wagner Grubu çok araştırılıyor. Peki, Wagner Güçleri kimdir? Wagner kimdir, lideri kim? Wagner grubunun amacı nedir?

Tüm dünya dün darbe haberleriyle gözlerini Rusya'ya çevirdi. Birçok kişinin adını ilk kez duyduğu Wagner Güçleri'nin Putin'e darbe yaptığı iddia edildi. Peki, Wagner Güçleri kimdir? Wagner kimdir, lideri kim? Wagner grubunun amacı nedir? İşte detaylar…

WAGNER GÜÇLERİ KİMDİR? WAGNER KİMDİR?

Wagner Grubu, aynı zamanda PMC Wagner olarak da bilinen bir Rus paramiliter örgütüdür. Bu örgüt, farklı şekillerde özel bir askeri şirket, paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel bir ordusu olarak tanımlanmaktadır.

Wagner Grubu, Rusya'da özel askeri müteahhitlerin yasak olduğu resmi düzenlemelerin ötesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, örgütün faaliyetleri yasalar dışında gerçekleşmektedir. Wagner Grubu'nun bazı üyeleri, ideolojik olarak belirli bir yönlendirme taşımamakla birlikte, neo-Nazi ve aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilmiştir.

WAGNER GÜÇLERİ LİDERİ KİM?

Wagner Grubu, genellikle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan askeri teçhizat sağladığı ve eğitim için bu bakanlığa bağlı tesisleri kullandığı için Rus çıkarlarını desteklemek amacıyla faaliyet gösterdiği kabul edilir. Bu sebeple, Wagner Grubu sıklıkla Rusya Savunma Bakanlığı'nın veya Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatının fiili bir birimi olarak görülmektedir.

Wagner Grubu'nun 2010'ların başlarında eski GRU Spetsnaz Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğuna inanılmaktadır. Örgütün çalışan sayısı 2016 yılında yaklaşık 1.000 kişi iken, Aralık 2017 itibarıyla 6.000'den fazla çalışana sahiptir. Rusya'da özel askeri şirketlerin yasalarla yasak olduğu için Wagner Grubu, 2016 itibarıyla Arjantin'de kayıtlı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir.

WAGNER GÜÇLERİNİN, GRUBUNUN AMACI NE?

Wagner Grubu'nun ana yatırımcısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilere sahip olduğu söylenen bir iş insanı olan Yevgeni Prigojin olduğu iddia edilmektedir. Örgüt ilk olarak 2014 yılında Kırım krizi sırasında ortaya çıkmış ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sürecinde sessiz ve etkili bir şekilde yer almıştır. Ardından, Donbass Savaşı'nda ayrılıkçı güçlere destek sağlamışlardır. Ayrıca, Rusya'nın 2015 yılında Suriye'de başlattığı askeri harekâtta da Suriye hükûmeti güçleriyle birlikte yer almışlardır. Wagner Grubu'nun bu yurtdışı faaliyetlerinde, GRU tarafından destek ve koordinasyon sağlandığı söylenmektedir.

2018 yılı itibarıyla, Wagner Grubu, İkinci Libya İç Savaşı'nda Halife Hafter güçleriyle birlikte savaşmaktadır.

Wagner Grubu'nun 2016 yılında yaklaşık 1.000 çalışana sahip olduğu, daha sonra Ağustos 2017'de 5.000'e ve Aralık 2017'de 6.000'e yükseldiği bilinmektedir. Grubun merkezi Arjantin'de kayıtlı olduğu ve ayrıca Sankt-Peterburg ve Hong Kong'da ofisleri bulunduğu iddia edilmektedir.