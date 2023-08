Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Vuslat Doğan Sabancı kimin kızı?

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden çift kayalıklara çarptı. Yaralanan ikili ilk olarak adadaki hastaneye kaldırıldı. Gündeme ise Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kimin kızı? soruları düştü.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı (d. 16 Ocak 1971, İstanbul), iş insanı ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı. Uluslararası Basın Enstitüsü'nde (IPI) sekiz yıl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Doğan Sabancı, Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi unvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır.

Doğan Sabancı bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu'nun kurulması aşamasında çalıştı. Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

ALİ SABANCI SERVETİ NE KADAR?

Ali Sabancı'nın serveti 2022 verileri ile beraber 600 milyon dolar olarak biliniyor.

ALİ SABANCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARI YANLARINDAYDI İDDİASI

Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarında olduğu, iki ismin kazan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.